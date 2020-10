publié le 22/10/2020 à 08:16

Le couvre-feu va être étendu en France. Jean Castex précisera les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse ce jeudi 22 octobre à 17h. La situation s'aggrave à Nantes, à Strasbourg, à Clermont-Ferrand et dans tout le département du Nord où les contaminations explosent selon le professeur Philippe Amoyel du CHU de Lille.

"Dans quelques jours, une semaine, on va voir des personnes vulnérables touchées. Ces personnes vont avoir des formes plus graves et devoir être hospitalisées. Ça veut dire grossir les rangs des gens qui sont hospitalisés pour Covid. Donc il faut à tout prix qu'on puisse freiner cette dynamique", a-t-il déclaré sur RTL.

Selon lui, la situation "nécessite réellement la mise en œuvre de mesures encore plus strictes pour essayer de freiner cette progression, pour pouvoir la gérer sereinement dans les hôpitaux, ce qui n'est pas le cas actuellement".

Coronavirus - Le gouvernement lance ce jeudi sa nouvelle application de traçage des malades du coronavirus. Elle s'appelle TAC pour "Tous Anti-Covid" et permettra, en plus d'avertir les possibles cas contacts, de mieux s'informer sur l'évolution de l'épidémie dans chaque région.

Justice - Monsanto a été définitivement condamné par la Cour de cassation dans l'affaire Paul François, cet agriculteur empoisonné à l'herbicide (produit Lasso) qui se battait depuis 2007. Le tribunal de Lyon doit désormais déterminer le montant de l'indemnisation que la victime recevra.

Football - L'OM s'est incliné sur la pelouse de l'Olympiakos mercredi soir pour son retour en Ligue des champions. Défaite 1-0. Ce jeudi, place à la Ligue Europa. Nice affronte le Bayer Leverkusen et Lille sera opposé au Sparta Prague.