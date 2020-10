Coronavirus en Europe : comment font nos voisins face à la deuxième vague?

publié le 17/10/2020 à 15:26

Cette semaine, les nouvelles contaminations au Covid-19 ont bondi sur le Vieux continent. Le nombre de cas détectés a augmenté de 44% par rapport à la semaine précédente.

Cette situation, jugée "très préoccupante" par l'OMS, a conduit le Royaume-Uni (43.429 morts au total, 15.000 nouveaux cas vendredi) à durcir les restrictions en vigueur. Depuis samedi, Londres et plusieurs autres zones englobant 11 millions de personnes interdisent les réunions en intérieur entre famille et amis de différents foyers.

Le Lancashire (nord-ouest) et Liverpool sont en alerte sanitaire maximale. Dans la province d'Irlande du Nord, les pubs et restaurants ferment pour un mois. Les vacances scolaires y ont également été prolongées.

L'Allemagne, où 7830 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures, demande également à ses concitoyens des efforts inédits. "Renoncez à tout voyage qui n'est pas vraiment nécessaire, à toute célébration qui n'est pas vraiment nécessaire. Veuillez rester chez vous", a déclaré la chancelière Angela Merkel. "Ce que sera l'hiver, ce que sera notre Noël, sera décidé dans les jours et les semaines à venir", a-t-elle ajouté.

Les collèges et lycées fermés en Pologne

De nouvelles restrictions entrent également en vigueur dans plusieurs grandes villes polonaises, dont la capitale Varsovie. Les collèges et lycées pratiqueront l'enseignement à distance et les restaurants devront fermer à 21h. Les cérémonies de mariage seront interdites et les autorités limitent désormais le nombre de personnes admises dans les magasins, les transports publics et les offices religieux.

En République tchèque, où le taux de contaminations et de décès pour 100.000 habitants est le plus élevé du continent, le gouvernement a demandé à l'armée de construire un hôpital de campagne de 500 lits à l'extérieur de Prague. Le pays de 10,7 millions d'habitants a déploré au moins 1.283 morts du coronavirus et 11.105 nouveaux cas pour la seule journée de vendredi - son troisième record quotidien d'affilée.

La Belgique a, quant à elle, décrété un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin. Tous les cafés et restaurants du pays fermeront pour au moins un mois, à partir de lundi. La barre des 200 000 cas vient d'y être franchie.

"Nos hôpitaux sont engorgés [...], les chiffres sont aussi élevés qu'ils ne l'étaient au mois de mars quand on a décidé d'un lockdown (confinement)" pour deux mois, a justifié le ministre belge de la Mobilité Georges Gilkinet.