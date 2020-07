publié le 29/07/2020 à 11:07

Il sera bientôt possible de se retrouver à plus de 5.000 personnes à un même endroit. Le gouvernement a décidé d'accorder aux préfets la possibilité de créer des dérogations à la limite de 5.000 personnes dans les rassemblements. La mesure, publiée au Journal Officiel ce mardi, entrera en application à partir du 15 août. En dehors de ces dérogations, la restriction des rassemblements restera la même, au moins jusqu'à la fin du mois d'août.

En théorie, tous les événements pourront obtenir une autorisation exceptionnelle du préfet. Une bonne nouvelle pour les festivals qui n'ont pas encore été annulés, ou encore les manifestations sportives. Il faudra en revanche remplir certaines conditions. Le préfet doit notamment évaluer les facteurs de risque, en fonction de la situation sanitaire sur le territoire concerné. Concrètement, dans les zones où le nombre de contamination au coronavirus est fort, il ne faudra pas trop espérer. L'organisateur devra aussi prendre des mesures spécifiques pour limiter les risques de contamination.

Feu vert pour la Ligue 1 et le Top 14 ?

"Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série événements lorsqu’ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d’un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires", détaille le décret du gouvernement. En revanche, il sera possible de mettre fin à l'autorisation si les bonnes conditions ne sont plus réunies.

Avec ce nouveau décret, certains événements sportifs devraient pouvoir accueillir plus de public. Il n'est donc pas impossible de voir plus de 5.000 spectateurs aux matchs de Ligue 1, qui reprendront le 23 août, et à ceux du Top 14 de rugby, à partir du 4 septembre.

Le cabinet de la ministre déléguée aux Sports Roxane Maracineanu précise que les autorisations seront notamment données "en fonction de la capacité d'accueil de l'enceinte sportive en places assises". Les spectateurs devront tous être assis, porter un masque, et un siège de distance devra être respecté entre les groupes qui devront compter 10 personnes au maximum.

Depuis la reprise des manifestations sportives le 11 juillet, les clubs professionnels demandent à pouvoir accueillir plus de spectateurs. Mais "l'augmentation de la circulation du coronavirus sur le territoire" a amené le gouvernement, à l'issue du Conseil de sécurité et de défense qui s'est tenu vendredi, à maintenir la limite de 5.000 spectateurs. Les clubs vont donc désormais devoir mettre leur sort entre les mains des préfets.