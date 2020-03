Coronavirus : la vitamine C n'est pas un traitement contre la maladie

publié le 25/03/2020 à 15:44

Il n'existe pas encore de traitement miracle pour prévenir ou soigner l'infection au Covid-19 liée au nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, il est encore trop tôt pour affirmer que l'administration à haute dose de vitamine C a un impact sur la maladie.

Cette croyance a fait son chemin depuis la publication d'une vidéo du médecin américain Richard Cheng début mars expliquant comment une Chinoise âgée de 71 ans aurait survécu au Covid-19 au Wuhan, sans contaminer ses proches, en prenant de la vitamine C à haute dose en complément d'autres traitements. La patiente aurait consommé près de 10 grammes par jour durant son hospitalisation, soit plus de 90 fois la dose recommandée, et sa fille quasiment le double.

Dans d'autres publications plus récentes, le praticien affirme encore qu'une cinquantaine de malades du Covid-19 ont été traités avec succès en se faisant injecter de la vitamine C en intraveineuse dans les mêmes proportions au Centre de santé publique de Shangaï. Mais ces affirmations sont impossibles à vérifier en l'état.

Aucune étude scientifique n'a été réalisée sur le sujet

L'idée d'administrer de la vitamine C pour combattre des maladies n'est pas nouvelle. La vitamine C contribue à renforcer le système immunitaire au même titre qu'une alimentation saine et un sommeil régulier. Mais rien ne prouve pour l'instant qu'elle est efficace dans le traitement de l'infection au Covid-19. Contacté par RTL.fr, l'Institut Pasteur rappelle qu'aucune étude scientifique n'a encore été réalisée sur le sujet et qu'il n'existe par conséquent pas assez d'informations pour évaluer la viabilité de cette hypothèse.

Comme le rapporte Sciences et Avenir, plus de 200 essais cliniques ont été lancés en Chine entre fin janvier et fin février pour trouver un traitement contre le coronavirus. L'administration de vitamine C à forte dose est l'une des pistes poursuivies. Mais les résultats se font toujours attendre. En l'état, il est donc impératif de ne pas dépasser les doses recommandées par les experts, 110 mg par jour, selon l'Anses.

L'épidémie mondiale de coronavirus charrie de nombreuses rumeurs et fausses informations. Dans ce contexte d'inquiétudes, les pistes de traitement de la maladie suscitent énormément d'espoir chez les internautes. Mais en l'état actuel des connaissances, le développement d'un vaccin contre le Covid-19 n'est pas espéré avant un à deux ans. Des essais cliniques sont menés dans plusieurs pays pour mesurer l'efficacité de différents traitements contre la maladie, dont la controversée chloroquine. Les premiers résultats sont attendus dans les prochaines semaines.

En attendant un éventuel traitement, l'Organisation mondiale de la santé recommande de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, d'éternuer dans son coude et d'utiliser des mouchoirs jetables. Il est aussi nécessaire de respecter les mesures de confinement mises en place dans la plupart des pays et une distance d'au moins un mètre avec les autres personnes en cas de sortie.