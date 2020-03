Coronavirus : que faire si l'on est en confinement avec un malade ?

publié le 24/03/2020 à 06:10

La plupart des patients contaminés par le covid-19 ont pour consigne de rester confinés chez eux, tant que leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Auquel cas une hospitalisation est envisagée. Il se peut alors que des personnes saines soient contraintes de rester confinées avec ce ou ces malade(s), dans le même appartement ou dans la même maison. Que faire dans ces cas-là ?

Tout d'abord, il ne faut pas céder à la panique. La promiscuité peut être un facteur de propagation du nouveau coronavirus. Mais si un membre de la famille est atteint, cela ne veut pas dire systématiquement que tout le monde sera contaminé. On peut se protéger en appliquant les gestes barrières et en prenant certaines autres précautions.

Le malade lui-même doit prendre des mesures pour se protéger et protéger ses proches. Il doit porter un masque pour éviter de projeter des micro-gouttelettes en éternuant ou toussant. Se laver les mains régulièrement est impératif. Mais il faut aussi "éviter de partager des objets intimes et de mettre deux brosses à dents, qui se touchent, dans un gobelet car ça peut être un facteur de contamination", a précisé le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, sur Doctissimo. Et il faut aussi que l'individu, dans la mesure du possible, "soit dans une pièce séparée".

Pensez à désinfecter les surfaces à risques

Désinfecter (avec de la javel par exemple) les poignées de portes, les interrupteurs, les toilettes aussi après chaque passage, les télécommandes de la télévision, permet également de limiter le risque de contamination. Car le covid-19 peut rester plusieurs heures accroché sur certaines surfaces.

L'entourage doit également prendre des précautions supplémentaires en évitant d'être en contact direct et en appliquant aussi les gestes barrières : respecter une distance d'un mètre minimum, porter éventuellement un masque, se laver les mains régulièrement, et prendre sa température deux fois par jour. Car "on peut être contaminés même si on applique les gestes barrières".