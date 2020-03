Coronavirus : comment bien se laver les mains ?

publié le 13/03/2020 à 16:42

En cette période épidémique on ne le répétera jamais assez : il est essentiel de se laver les mains régulièrement, et bien. Le coronavirus qui poursuit sa propagation à travers le monde nous alerte bien sur une chose, l'hygiène doit être irréprochable.

Le Premier ministre, Édouard Philippe avait au début du mois de mars, invité tous les Français à "se laver les mains toutes les heures". En effet, lavez-vous les mains le plus souvent possible, c'est le meilleur moyen de se débarrasser des bactéries que vous pouvez accumuler tout au long de votre journée.

Toilettes, cuisine, clavier d'ordinateur, téléphone portable, tout est un nid à microbes, alors n'hésitez pas sur le lavage de mains. L'OMS a par ailleurs mis à disposition un guide explicatif d'un lavage de mains efficace, avec les différentes étapes à respecter.

Comment bien se laver les mains ? Crédit : OMS

Tout d'abord, il va sans dire que votre meilleur ami en ce moment, c'est le savon. C'est un élément clef pour déloger les bactéries. Mouillez vos mains, soyez généreux sur l'application du savon, histoire que l'ensemble de vos mains en bénéficie. En suivant les indications de l'OMS, lavez vos mains en ne négligeant aucune surface. Paumes, doigts, ongles, poignets : tout doit y passer.

Le temps de lavage est d'idéalement 40 à 60 secondes. Et pour faire patienter en musique, le site Wash Your Lyrics vous permet de créer votre propre affiche avec les paroles de votre chanson favorite. Une technique que Gloria Gaynor a déjà adopté : avec son interprétation de "I Will Survive" la star américaine a cartonné sur son compte Tik Tok.