Coronavirus : la chloroquine, traitement miracle ou faux espoir ?

Voici le septième épisode de ce nouveau podcast Coronavirus : RTL avec Vous réalisé avec toute la rédaction de RTL, mobilisée partout en France pour couvrir cette crise du coronavirus, pour vous informer, pour vous accompagner, pour vous rassurer quand nous le pouvons, pour vous alerter quand nous le devons, et pour vous aider dans cette période où toutes nos vies sont chamboulées. Nous sommes le mardi 24 mars, et c’est le huitième jour du confinement.

La chloroquine, comme le suggère l'infectiologue Didier Raoult, pourrait bien être le remède miracle pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Selon Michel Cymes, il faut toutefois faire attention avec cet antipaludique : "La médecine, ce n'est pas de la prophétie. Ce n'est pas de l'intuition, c'est de la conviction. Pour être convaincu de ce que nous disons et de ce que nous proposons, et pour soigner les patients, nous devons avoir des preuves scientifiques".

Néanmoins, Patrick Pelloux, le président de l'association des médecins urgentistes, n'est pas de cet avis : "À l'heure actuelle, c'est un petit peu comme si vous étiez sur une plage et que vous voyez une grosse vague arriver. Le tsunami est en train d'arriver, les chiffres sont effroyables et je pense qu'on va vers une hécatombe dans les Ehpad. [...] On sait qu'on a un espoir avec la chloroquine, un espoir thérapeutique, et bien qu'on donne ce médicament dans les Ehpad".

