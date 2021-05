Coronavirus : comment prouver que l'on a été vacciné ?

publié le 05/05/2021 à 17:33

Comment prouver que vous avez été vacciné ? C'est la question que de nombreux Français se posent. Désormais, toute personne vaccinée contre le coronavirus se voit remettre en main propre, après son injection, une attestation de vaccination dite "certifiée" au format papier, par le professionnel de santé habilité à la vaccination.

Ce document vous est remis après votre deuxième injection, dans le cas où vous avez reçu des doses Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca, après votre première injection si vous n'aviez besoin que d'une dose ou que vous avez été vacciné avec Janssen.

Cette attestation de vaccination certifiée comporte deux cachets électroniques visibles : un Datamatrix (une sorte de QR Code) authentifiant le document via la norme 2D-DOC, employée par l’administration française pour certifier ses documents, et un QR Code permettant à l’utilisateur qui le souhaite de stocker son attestation numérisée dans la fonctionnalité TousAntiCovid Carnet.

Si vous avez été vacciné avant lundi, vous pourrez récupérer votre certificat de vaccination dans votre espace https://t.co/hl7CU30E8b à partir de la 2ème quinzaine de mai.@olivierveran @ameli_actu pic.twitter.com/D8rplex29I — Cédric O (@cedric_o) May 4, 2021

Cela permet d’avoir une authentification unique et officielle des certificats de tests et de vaccination, reconnue par le gouvernement, les autorités compétentes, puis dans un deuxième temps par les pays de l’Union européenne et les pays à l’international lors du passage des frontières, précise le site de l'Assurance maladie.

Quid du pass sanitaire et du certificat vert numérique ?

À partir du 9 juin prochain, le pass sanitaire servira également de preuve de vaccination et permettra d'aller dans certains lieux si vous avez été vacciné ou testé négatif dans les deux jours qui précèdent. Pour entrer, il faudra présenter une feuille de papier imprimée, comme celle que l'on vous donne après avoir été vacciné, ou votre smartphone.

Par un vote du 28 avril dernier, la Parlement européen s’est prononcé en faveur d’un "certificat vert numérique" pour permettre de voyager dans l’Union européenne. Cet outil couvre trois types de certificats : le certificat de test négatif, le certificat de rétablissement de la Covid-19 et le certificat de vaccination contre la Covid-19. La plupart des pays demandent actuellement de fournir à l’entrée de leur territoire des documents faisant état d’un test négatif récent, d’une preuve de rétablissement ou pour certains déjà des certificats de vaccination.