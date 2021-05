publié le 04/05/2021 à 16:19

Seize millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus en France. Parmi elles, 6,6 millions ont reçu leurs deux injections. Les Français sont de moins en moins réticents à se faire vacciner et le gouvernement veut encore accélérer le mouvement : 5 millions de doses sont attendues dans les prochains jours. Un chiffre deux fois supérieurs à la semaine dernière et un record, puisque les prochaines livraisons, prévues jusqu'à fin juin, seront un peu plus modestes.

Pour cette nouvelle arrivée de vaccins, ceux développés par Pfizer et Moderna constitueront une grosse moitié du lot. Ainsi, les doses affluent et les demandes explosent. Selon la plateforme Doctolib, 1,3 millions de personnes ont pris rendez-vous entre mercredi 28 avril et dimanche 2 mai, soit 60% de plus que la semaine précédente. Cette accélération est particulièrement visible dans quatre régions : l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand-Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

De son côté, le ministre de la Santé a reçu sa deuxième dose. Après une première injection à l'AstraZeneca, Olivier Véran a été vacciné avec Moderna. Cependant, cette stratégie de mélanger les vaccins ne va pas devenir une norme. Elle concernera seulement les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca entre début février et la mi-mars, date à laquelle ce vaccin a été déconseillé pour cette tranche d'âge en raison de très rares cas de thromboses. Environ 550.000 de Français sont dans ce cas.

Pas d'effets secondaires particuliers avec ce mélange

Ces derniers peuvent directement prendre rendez-vous dans un centre de vaccination pour recevoir une dose à ARN messager, Pfizer ou Moderna. Attention tout de même, il faut respecter un délais de douze semaines entre les deux injections et penser à cocher la case "rendez-vous de seconde injection".

Selon la Haute autorité de santé (HAS), il n'y a aucune raison de craindre des effets secondaires particuliers avec le fait de changer de vaccin. Quant à la réponse immunitaire, elle devrait être très bonne selon les autorités sanitaires.