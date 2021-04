Les infos de 7h30 - Moselle : le vaccin Moderna désormais distribué aux pharmaciens et médecins

Cette initiative vaccinale en Moselle, le Moderna, habituellement dispensé dans des grands centres, va être distribué chez les pharmaciens et les médecins de ville. Un essai grandeur nature dans ce département qui n'a pas été choisi au hasard puisque le variant sud-africain représente 22% des contaminations. Lamia Himer, déléguée régionale de l'ARS, rappelle que le département "s'y prêtait bien car nous étions déjà dans une dynamique de renforcement de la vaccination".

La responsable que l'objectif à atteindre est de "6.000 doses, soit 600 flacons, qui vont être acheminés dans les officines pour arriver chez le cabinet de ville". Dès ce vendredi ou début de semaine prochaine, "les vaccinations pourront donc commencer (...) pour les personnes éligibles". Ainsi, cette campagne concerne les plus de 60 ans : "si l'expérimentation est concluante, avec une évaluation qui sera réalisée d'ici 15 jours, elle pourra être renouvelée et étendue à d'autres territoires", explique la déléguée.

À noter aussi que le vaccin Johnson&Johnson sera disponible dès samedi en pharmacie pour les Français de plus de 55 ans et sur tout le territoire. Enfin, le variant indien a été détecté pour la première fois en Belgique : il a été importé par un groupe d'étudiants qui sont passés par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

À écouter également dans ce journal

Collèges et lycées - Le 3 mai prochain, les collèges et les lycées rouvriront les portes. Jean Castex a appelé jeudi à la prudence alors que certaines mesures seront renforcées, notamment via un dépistage massif des élèves.

Marseille - 18 policiers de la BAC des quartiers nord de la ville étaient jugés pour des vols aggravés : les agents ont écopé de peines relativement clémentes. Sept d'entre eux ont été relaxés.

Spatial - Thomas Pesquet décollera de Floride ce jeudi en fin de matinée : sa famille a fait le déplacement avec un peu d'appréhension et beaucoup de fierté. "Le spatial, c'est risqué", mais "on est fier, avant tout", explique son frère.