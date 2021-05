Coronavirus en France : les chiffres de l'épidémie s'améliorent

publié le 05/05/2021 à 12:07

La tendance se confirme : les contaminations sont en baisse partout dans le pays, avec un taux d'incidence repassé sous la barre des 400 cas pour 100.000 habitants dans tous les départements, seuil fixé par Emmanuel Macron pour autoriser la réouverture des terrasses le 19 mai.

La bonne nouvelle touche aussi l'Île-de-France, même dans les départements où le virus circule beaucoup comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis. Depuis deux ou trois semaines, la tendance est franchement à la baisse avec des diminutions du nombre de nouveaux cas pouvant aller jusqu'à 25%.

Il est vrai que légèrement moins de dépistages sont effectués, et que les laboratoires étaient fermés le 1er mai, mais les courbes vont dans le bon sens. Mécaniquement, cette baisse va soulager l'hôpital, avec moins d'admission et de malades en réanimation (5.504 le 4 mai contre 6.000 10 jours avant).

Ce seuil de 400 reste cependant très élevé et inquiète les médecins. Il y a un an, le seuil d'alerte était de 250, mais il n'y avait pas les vaccins. Les terrasses et musées vont donc ouvrir le 19 mai, mais pour que le reste du calendrier s'applique, les gestes barrières devront continuer à être appliqués. Plus le nombre de cas baisse, plus l'épidémie sera sous contrôle et l'été agréable.