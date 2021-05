Coronavirus : la liste des comorbidités donnant droit à la vaccination dès 18 ans

publié le 04/05/2021 à 14:25

Dès le 15 juin, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans pourront officiellement s'inscrire pour être vaccinées contre la Covid-19. Pour l'instant, les réservations sont ouvertes aux personnes âgées de plus de 55 ans et, depuis le 1er mai, à l'ensemble des majeurs avec "une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19", précise le gouvernement.

Selon les estimations du ministre de la Santé Olivier Véran, cette dernière catégorie concernerait en tout quatre millions de Français. Parmi elles, les diabétiques de type 1 ou 2, les obèses, les immunodépressifs ou les personnes souffrant de démence, de troubles psychiatriques, d'un syndrome drépanocytaire majeur, de maladies hépatiques chroniques, d'une insuffisance rénale chronique ou encore d'un cancer.

Le ministère de la Santé liste d'autres pathologies, notamment cardio-vasculaires comme l'hypertension artérielle compliquée ou l'insuffisance cardiaque. Les personnes ayant déjà fait un ou plusieurs AVC, subi une opération cardiaque ou avec des antécédents de coronaropathie sont elles aussi éligibles.

La vaccination est aussi ouverte à certaines pathologies neurologiques : "maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, rumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive". Enfin, les victimes de pathologies respiratoires comme la broncho pneumopathie obstructive, l'asthme sévère, le syndrome d’apnées du sommeil, l'insuffisance respiratoire ou souffrant d'une fibrose pulmonaire peuvent recevoir une injection.