publié le 05/01/2021 à 07:30

L'heure des bonnes résolutions est tombée, et vous avez peut-être, comme beaucoup de Français, juré de vous remettre au sport. Seulement voilà, le couvre-feu imposé en raison de la crise sanitaire peut rendre la pratique du sport compliquée. Surtout dans les départements où il a été avancé à 18 heures au lieu de 20 heures.

Mais il serait dommage d'abandonner une aussi bonne résolution. D'autant que le sport est essentiel pour la santé. Pas seulement pour perdre un peu de masse graisseuse, mais aussi pour se muscler, avoir de meilleures capacités respiratoires, ou encore pour renforcer son système immunitaire, important face à la pandémie de Covid-19. Sans compter que le sport a aussi des effets multiples sur le cerveau, et sur votre moral.

Pendant cette période difficile, RTL vous livre quelques conseils pour faire du sport, sans risquer une amende de 135 euros.

Choisir des horaires adaptées

Avec le couvre-feu, il n'est plus possible de sortir après 20 heures, ou après 18 heures dans certains départements. Contrairement au confinement, qui autorisait une activité sportive même restreinte, vous ne pourrez donc pas sortir courir ou faire du vélo après ces horaires.

La première solution évidente, c'est d'adapter ses horaires d'entraînement. Sortir faire du sport avant d'aller travailler par exemple, dès 6 heures. Attention toutefois si vous sortez très tôt, car il faudra être bien équipé, notamment avec des vêtements réfléchissants. Pensez également à la frontale, et, si vous êtes en vélo, aux feux de position et catadioptres.

Pour ceux qui ont suffisamment de temps, il est aussi possible de profiter de la pause déjeuner pour faire du sport. Attention toutefois à ne pas manger trop vite pour autant.

Faire du sport chez soi

Une autre possibilité, c'est de faire du sport chez soi. Pendant les confinements, de nombreux Français ont choisi cette option. De nombreux exercices existent pour faire du sport avec ou sans équipements. Il faudra toutefois penser à bien équilibrer votre entraînement, pour ne pas sur-solliciter une partie de vos muscles par rapport à une autre.

Pour trouver les bons exercices à faire, vous pouvez suivre les entraînements de coach sportifs et d'influenceurs sur Instagram ou YouTube, ou encore télécharger des applications spécialisées comme "7 Minutes Workout", "Fizzup" ou "Exercices à la maison".

En cette période sanitaire compliquée, c'est peut-être aussi le moment de s'offrir des équipements de sport. On peut ainsi acheter des équipements simples, comme un tapis de yoga ou une roue abdominale par exemple, ou encore, pour les plus motivés, d'investir dans un home-trainer ou un tapis de course.

Se fixer des défis

Si vous avez du mal à vous motiver, vous pouvez aussi vous fixer différents défis. Ils ont essaimé pendant les confinements. Il en existe sur plusieurs semaines, comme le 30 Days Plank Challenge (un défi de gainage) ou le 30 Days Squat Challenge (un défi de squats) par exemple.



D'autres défis peuvent se faire sur une seule séance, mais ils sont souvent plus adaptés aux personnes qui ont déjà un certain niveau sportif. C'est par exemple le cas du Bring Sally Up Challenge (en pompes ou, moins difficile, en squats) ou, du Handstand T-shirt Challenge de Tom Holland (qui consiste à enfiler un t-shirt en poirier).

Le mieux, c'est encore de se défier à plusieurs, et de se remettre au sport avec des membres de votre entourage pour vous forcer à rester régulier. Si vous êtes débutant, n'oubliez pas qu'il faut se mettre au sport petit à petit, penser à bien s'étirer et à s'hydrater.