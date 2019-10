Michel Cymes explique pourquoi il est important de faire travailler ses muscles

publié le 21/10/2019 à 09:22

Ce matin, on parle musculature. On a tendance à associer le travail musculaire à l’esthétisme et c’est réducteur. L’enjeu va bien au-delà. L’enjeu, c’est la santé publique, c’est votre qualité de vie. Donc il est temps de vous intéresser de près aux quelque 570 muscles qui permettent à notre squelette de se mouvoir.

Le premier principe à avoir en tête, c’est que si nos muscles ne se contractaient pas, on s’écroulerait. Se contracter, c’est leur raison d’être donc autant leur donner ce qu’ils demandent. Le deuxième principe à avoir en tête, c’est qu’avec l’âge, notre capital

musculaire diminue. À 20 ans vous êtes au top. Ensuite, vous perdez 4% de masse musculaire tous les 10 ans ce qui fait que quand vous êtes septuagénaire, vos muscles ont fondu de moitié.

Moins de muscles, c’est plus de chutes, donc plus de risques de fractures. Moins de muscles, c’est moins d’endurance, moins de réflexes et plus d’embonpoint car il ne faut pas perdre de vue que les muscles consomment beaucoup d’énergie et, pour fonctionner, n’hésitent pas à puiser dans la graisse.

Comment faire fonctionner ses muscles ?

Pour commencer, il est conseillé d’avoir une paire d’haltères à la maison. L’idée n’est pas de soulever des tonnes mais de faire un minimum pour rappeler à votre musculature qu’elle est toujours vivante. Si vous faites ne serait-ce qu’une dizaine de minutes d’exercices 4 fois par semaine, vous êtes dans les clous. Le diamètre de vos tissus musculaires va augmenter, c’est mécanique.

Vous pouvez également faire quelques pompes le plus régulièrement possible. Mais il existe d’autres exercices tout aussi vertueux et plus ludiques qui donnent des résultats. Faites le flamand rose, mettez-vous en appui sur une seule jambe et essayez de garder l’équilibre le plus longtemps possible en faisant l’avion. Quand vous êtes fatigué, vous arrêtez. Et vous recommencez avec l’autre jambe car il ne faut pas de jalousie. Quand vous faites le flamand rose, il faut que ce soit sur une surface plus ou moins instable. Vous avez le choix entre un petit matelas, une serviette de bain pliée en quatre ou, pour les plus ambitieux, un plateau d’équilibre.