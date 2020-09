Coronavirus : 5 conseils pour mieux supporter le masque avec la chaleur

publié le 14/09/2020 à 07:16

Tandis qu'une vague de chaleur déferle sur la France, avec des températures qui vont monter jusqu'à 35°C lundi 14 septembre, le port du masque s'annonce plus compliqué. Afin de mieux le supporter sous des fortes températures, RTL.fr vous livre 5 conseils.

"Il s'agit d'un épisode de forte chaleur tardif, a priori la journée la plus chaude sera lundi", avait indiqué Étienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France. En effet, sont prévues des températures dignes d'un mois d'août pour cette troisième semaine de septembre. Celles-ci seront pour certaines "10 à 14 °C au-dessus des moyennes saisonnières", a précisé le prévisionniste.

Il faudra attendre vendredi pour que les températures passent sous la barre des 30 °C. Mais qui dit températures élevées, dit humidité, de quoi rendre difficilement supportable le port du masque, désormais l'allié numéro 1 dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Alors afin de ne pas trop souffrir sous son masque, quelques bonnes astuces sont à prendre en compte.

1. Privilégiez le coton

La matière du masque va jouer un rôle non-négligeable sous ces fortes chaleurs. Ainsi, évitez les masques en synthétique et privilégiez à l'inverse ceux en coton. Ces derniers, bien qu'ils absorbent moins bien l'humidité, seront plus respirables et donc plus supportables.

2. Évitez les masques noirs

Tout comme pour les vêtements, la couleur du masque a elle aussi son importance. Comme on le sait, le noir absorbe les rayons du soleil et retient ainsi la chaleur. C'est donc une mauvaise idée quand il fait des températures élevées comme c'est actuellement le cas. Par conséquent, on privilégiera les masques de couleur claire.

3. Changer régulièrement son masque

Déjà qu'en temps normal le masque a tendance à nous faire transpirer, mais sous de fortes chaleurs, c'est encore pire. On sait aussi qu'un masque humide, ne protège plus correctement contre le virus. Ainsi, il est préférable de changer son masque plus régulièrement, premièrement pour un confort personnel : sentir un masque mouillé ou humide sur son visage est loin d'être agréable. Et deuxièmement, parce qu'un masque sec est bien plus efficace.

4. Ne pas oublier de s'hydrater

C'est une des règles de base lors de fortes chaleurs, mais que l'on ne doit pas négliger. Porter un masque peut avoir tendance nous faire oublier de s'hydrater de façon régulière. De plus, ce dernier nous assèche la bouche et la gorge, il est donc primordial de boire régulièrement de l'eau.

5. Respirer par le nez plutôt que par la bouche

Si le fait de porter un masque est entré dans notre quotidien, cela reste quelque chose de pas naturel, qui peut nous faire modifier notre façon de respirer. On peut rapidement se sentir étouffé sous notre masque, c'est pourquoi bien respirer est important, d'autant plus sous de fortes chaleurs. Ainsi, il faut privilégier la respiration par le nez plutôt que par la bouche, qui favorisera la production de chaleur.