publié le 05/09/2020 à 08:43

Depuis la rentrée scolaire, le protocole sanitaire est clair : l'établissement doit fermer ses portes si au moins trois cas de coronavirus ont été recensés. 22 écoles sont désormais concernées en France après l’identification de nouveaux cas de Covid-19. Lorsqu’il s’agit de cas isolés, c’est la classe de l’enfant contaminé qui doit être mise en quarantaine. Une mesure qui ne rassure pas pour autant les parents, un peu désemparés.

C’est le cas d’une école à Pontivy en Bretagne. Pendant la quatozaine d'une classe d'Albert-Camus, la quatorzaine continue pour les autres élèves, et des parents sont inquiets. "J'ai un enfant dans cette école, mais pas dans la classe de l'enfant qui a le coronavirus, et comme il est asthmatique, ça me fait peur", confie une maman.

"Je l'ai envoyé parce que j'ai appelé la directrice, et elle disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter", explique-t-elle. "C'est inquiétant forcément, mais il faut aller à l'école, on ne peut pas rester enfermer à la maison toute la vie", estime une autre maman.

Malgré cette inquiétude, depuis la rentrée, l'école est obligatoire. "S'il y a des risques, je la reprendrai chez moi", prévient une maman. "Je suis en congé parental. Si je dois garder mon enfant à la maison, je ferai les devoirs à la maison", dit une autre. Pour fermer l'établissement, il faudrait 3 cas de coronavirus. Les collectivités locales s'occuperaient alors de l'accueil des enfants.

Un soulagement pour cette maman : "C'est la première rentrée de ma fille. Il faut qu'elle apprenne à aller à l'école. Je n'ai pas d'autres moyens de garde que les grands-parents. Je suis chef d'entreprise. Mon mari travaille. On ne peut pas se permettre d'arrêter." Les locaux ont été désinfectés pour permettre le retour des enfants.

