JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Crédit Image : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 03:46 | Date : 24/08/2020

publié le 24/08/2020 à 09:44

Comme tout le monde, pendant les vacances, vous avez dû porter un masque. Et vous avez probablement pesté contre cette obligation, face à la chaleur notamment. Mais peu de gens respectent vraiment toutes les instructions sanitaires : le fait qu'on ne le touche que sur les élastiques, qu'il faut le changer toutes les quatre heures...

Mais même si ce n'est pas parfait, il n'y pas d'autre solution : il faut porter un masque. À ce jour, aucun médicament n'a fait la preuve de son efficacité, et il n'y a pas encore de vaccin. Et même s'il est fort probable qu'un vaccin voit le jour avec les millions investis dans la recherche, on ne sait pas quand il pourrait être lancé.

Mais même une fois qu'un vaccin sortira, que va-t-il se passer ? D'après différentes enquêtes d'opinion, 30% des Français ne sont pas du tout certains de se faire vacciner. Il y a les opposants à toute vaccination, les "vaccino-sceptiques", ou encore ceux qui se disent que même s'ils attrapent la Covid-19, ce n'est pas grand chose. Ce sont les mêmes qui ne se vaccinent pas contre la grippe.

Une question de responsabilité

Sauf que, face à ce virus, se pose la question de la responsabilité vis-à-vis des autres. Un vaccin, on le fait pour ne pas attraper le virus, mais aussi pour ne pas le transmettre. Or, si un tiers de la population ne veut pas se faire vacciner, le virus se transmettra. Il risquera alors de tuer des personnes fragiles qui n'auront pas pu se faire vacciner, notamment pour des raisons médicales.

Par ailleurs, la Covid-19 a tué essentiellement des personnes fragiles : obèses, en surpoids, porteuses de maladies chroniques, des personnes âgées... Le meilleur moyen d'espérer ne pas faire partie des victimes du virus, c'est donc d'être en bonne santé. Or, le meilleur booster le système immunitaire, c'est l'activité physique. Et l'activité physique permet aussi justement d'éviter toutes ces maladies qui font le lit des formes graves du coronavirus.