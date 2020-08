publié le 24/08/2020 à 06:58

On entend de plus en plus que le coronavirus aurait muté et qu'il serait devenu moins dangereux. La France a pourtant enregistré hier 5.000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, et Olivier Véran a souligné que la situation "était à risque".

Le virus est toujours le même qu'en mars. Sa mutation date de février, au moment où il est arrivé de Chine. En comparaison de Wuhan, la Covid-19 a été un peu moins virulente mais beaucoup plus contagieuse en Europe, avaient alors constaté les chercheurs.

Dans la revue scientifique Cell, des scientifiques se sont récemment interrogés sur une potentielle mutation génétique du coronavirus, qui serait plus contagieux mais moins dangereux.



Cependant Les Echos expliquaient dès le 1er mars que cette mutation reste très rare et qu'elle n'était observée que dans 10% des séquences génétiques du virus étudiées par les chercheurs. Mais le mois suivant, elle s'était multipliée et on la retrouvait dans 78% des séquences.

