publié le 23/03/2020 à 09:04

Ils ont vécu le confinement à l'extrême, dans des espaces particuliers et sur de longues durées. Le commandant Vincent Larnaudie-Eiffel, qui a dirigé le sous-marin nucléaire "Le Téméraire" et l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque, et Jean-François Clervoy, astronaute français qui a effectué trois missions dans l'espace, partagent leur expérience.

Le premier évoque un "certain nombre de parallèles par rapport à une époque que j'ai vécue il y a quelques années". Le plus important lors d'un confinement dans un sous-marin, c'est selon Vincent Larnaudie-Eiffel "de bien gérer son temps". "Il faut absolument arriver à rythmer ses journées et créer des jalons qui vont faire la différence entre la journée de la veille et celle du surlendemain", explique-t-il.

Pour Jean-François Clervoy, contrairement à une "mission préparée" dans l'espace, il n'est pas toujours évident de saisir le sens du confinement sanitaire. "Je comprends l'angoisse parce que ceux qui la subissent ne sont pas habitués, indique-t-il. Ce sont des conditions nouvelles donc c'est très important de comprendre pourquoi nous sommes confinés et à quoi cela sert. Il faut regarder le but au-delà. Nous sommes tous investis d'une mission : il faut sortir de cet inconnu qu'est le confinement et en comprendre le but ultime".

Le constat est le même pour Vincent Larnaudie-Eiffel : "C'est une rupture par rapport à la vie qu'on avait connue précédemment mais, avec une action volontaire, on peut arriver à transformer cette contrainte et cette mission que l'on partage tous de rester confinés pour nous protéger et protéger les autres". Aussi, il conseille de profiter de "ce temps long pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, chacun avec sa recette et son originalité mais toujours avec cette volonté de ne pas subir ce temps qu'on nous impose".