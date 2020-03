Confinement : voici le nouveau justificatif de déplacement professionnel

publié le 22/03/2020 à 22:03

Depuis le début du confinement, mardi 17 mars, chaque salarié - ne pouvant rester chez lui en télétravail - doit se munir d'un justificatif pour, comme le nom l'indique, justifier de tous ses déplacements professionnels. Mais le gouvernement a mis un nouveau document "plus simple" en ligne samedi 21 mars.

La nouvelle attestation professionnelle comporte une nouvelle ligne sur laquelle l'employeur, qui est le seul habilité à signer le document, peut indiquer une durée de validité. Ce qui offre deux avantages : l'employeur n'a plus besoin de renouveler l'attestation chaque jour, et le salarié, lui, n'a pas à imprimer en plus l'attestation dérogatoire de déplacement individuelle.

En revanche, rien ne change pour les déplacements privés : il faut toujours les limiter au strict nécessaire et être muni de la fameuse attestation personnelle en cas de sortie (et de contrôle). Les deux documents sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur. Pour rappel, pour les personnes ne disposant pas d'imprimante, il est possible de recopier l'attestation à la main sur papier libre.

