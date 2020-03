publié le 19/03/2020 à 21:33

En France, au troisième jour de confinement, certains se demandent comment ils vont tenir plusieurs de plus. Là où tout a commencé, à Wuhan en Chine, cela fait 57 jours qu'Arnauld Miguet, correspondant permanent de France Télévision, est confiné. "On tient le choc", confie-t-il à RTL.



"On se demande comment presser la marche du temps, parce que ça paraît une éternité, deux mois, explique Arnauld Miguet. Pour nous ça va, parce qu’on travaille, et on travaille beaucoup à Wuhan. On a des choses à faire, on a un but. Pour les gens qui n’ont rien à faire et qui sont dans le confinement le plus total, les journées sont extrêmement longues. À Wuhan, on n’a pas le droit de mettre le nez dehors. Les ascenseurs sont arrêtés pour éviter toute tentation de sortie."



"On commence à voir le bout du tunnel, assure néanmoins le journaliste. Ce soir, on a entendu le cri des gens de Wuhan. Pour la seconde fois depuis qu’ils sont confinés, ils ont pu sortir sur leur balcon parce qu’il y avait une excellente nouvelle : il y avait zéro nouvelle contamination en 24 heures. Mais le confinement continue : il y a toujours une quarantaine à Wuhan jusqu’à nouvel ordre."