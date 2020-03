Confinement : "L'humour nous apporte du recul", explique un psychiatre

publié le 22/03/2020 à 10:23

Pour prendre de la hauteur et du recul face à la situation extraordinaire que les Français, notamment, traversent, Christophe André, médecin psychiatre, auteur de best-sellers et grand spécialiste de la méditation, conseille de prendre les choses par "leur côté positif".

Selon lui, cette période de confinement permet de resserrer les liens. "Nous avons au fond de nous l'envie d'être heureux, nous avons une aspiration au bonheur et nous essayons de la développer, qu'elles que soient nos contraintes quotidiennes", explique-t-il.

S'il considère que c'est une "bonne occasion" de se recentrer sur l'essentiel, celle-ci "ne saute pas aux yeux". Aussi, malgré les difficultés du confinement, "il faut maintenant que nous fassions un petit effort pour ouvrir notre esprit et savourer ce qui est possible".

L'humour nous apporte une émotion positive Christophe André





Selon Christophe André, que la peur soit au centre de nos émotions, c'est "normal et même très bien". "La peur, elle a une fonction. Elle sert à nous mettre en éveil face à un danger. Le problème ce n'est pas son existence : c'est ce que l'on en fait" détaille-t-il. De même, afin d'utiliser au mieux le temps dont nous disposons, il conseille de se souvenir que cette période de confinement "a du sens", qu'elle n'est pas "arbitraire" et surtout qu'elle "va s'arrêter".

Enfin, il rappelle l'importance de l'humour, omniprésente sur les réseaux sociaux : "C’est formidable l’humour (...) L’humour nous apporte une émotion positive et nous donne du recul. Il nous murmure et nous chuchote à l’oreille : 'c’est bon, c’est pas trop grave, on va s’en sortir tous ensemble.'"