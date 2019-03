Compléments alimentaires : le Guronsan, un produit non sans conséquence

publié le 07/03/2019 à 11:59

Dans un hors-série sur le cerveau, 60 Millions de consommateurs révèle les dangers des compléments alimentaires très prisés des Français, pour rendre plus résistant aux infections, diminuer sa fatigue, booster ses capacités intellectuelles, renforcer sa mémoire, préserver ses fonctions cognitives, etc....



Focus, par exemple sur le Guronsan. Préconisé dans les états de fatigue passagers de l'adulte de plus de 15 ans, ce produit contient énormément de caféine et peut, en cas de surdosage, entraîner maux de tête, nausées, anxiété.

Les lycéens et les étudiants en raffolent pour booster leurs capacités intellectuelles, surtout en période d'examen. Le Guronsan se présente sous forme de petits comprimés effervescents vendus sans ordonnance, qui stimulent leur vigilance et masquent l'envie de dormir. Mais attention l'effet peut être inverse à celui escompté.

"Généralement, quand on prend cette substance, on a déjà pris souvent quelques tasses de café avant ou d’excitant. Le Guronsan est très chargé en caféine, donc palpitations, une anomalie du rythme cardiaque et de l'anxiété. Or, le stress et l'anxiété diminuent de manière significative les capacités d'apprentissage", alerte Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef de ce hors-série.

Du sel en trop haute quantité

Sans compter sa haute teneur en sel. Avec deux comprimés seulement, on atteint 60% de la dose journalière maximale recommandée.



Un cerveau qui n'est plus à 100% de ses capacités pour apprendre et mémoriser. Le recours à ce genre de produit, tout comme les boissons énergisantes, doit être très limité, recommandent les médecins.