et Sarah Duhieu

publié le 05/03/2019 à 15:52

Avec 13,5 millions de visiteurs en janvier, il est l'un des sites administratifs les plus visités de France. Ameli.fr, la plateforme de l'Assurance maladie, rencontre un succès grandissant. 30 millions de personnes y possèdent un compte personnel. Le site permet d'accéder facilement à plusieurs services.



Le service le plus consulté est le remboursement des frais de santé : frais médicaux, indemnités journalières ou pensions d'invalidité. Le site permet de connaître les délais de remboursement et de télécharger des relevés de paiement. Il propose également de télécharger une attestation de droits ou commander une carte vitale.

Ameli.fr propose aussi un annuaire qui permet de trouver un professionnels de santé ou un établissement de soins qui correspond à certains critères, notamment la proximité ou les honoraires.

Un outil pratique

Le site de l'Assurance maladie est accessible depuis un ordinateur, mais aussi via l'application lancée en 2013. 43% des connexions se font ainsi depuis un smartphone ou une tablette. La moitié des utilisateurs se connectent plus de 4 fois par mois.



Au total, trois assurés sur quatre du régime général utilisent le site Ameli.fr.