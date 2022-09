Champignons : comment faire pour éviter l'intoxication ?

Chaque année, pour certaines familles, c'est un véritable rituel. Aller dans les bois et faire le plein de champignons. Pourtant, attention, tous ne sont pas comestibles et peuvent provoquer des intoxications parfois graves. Ainsi, en 2021, les Centres anti-poisons français ont recensé plus de 1.260 cas dans tous les pays. Sur ce total, 94% étaient liés à des champignons issus de la cueillette.

Dans le même temps, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire (Anses) dit avoir recensé au moins une soixantaine d'intoxications, depuis le début du mois de septembre, selon un décompte arrêté le 8 septembre.

Pour éviter toute mauvaise aventure, que ce soit pour vous ou votre enfant, il y a quelques bons réflexes à avoir. D'abord, on ne prend que les champignons que l'on connait, on évite de se baser sur des applications d'identifications où le risque de faire une erreur est élevé. Surtout, au moindre doute, on se rend chez un spécialiste comme une pharmacie ou une association de mycologie.

Éviter les sacs en plastique

Autre conseil donné par l'Anses, le contenant. Il faut éviter d'utiliser un sac en plastique, en effet, cela peut accélérer le pourrissement des champignons cueillis et rendre les champions immangeables. "Votre contenant doit être suffisamment grand pour séparer les différentes espèces et ainsi éviter le mélange de morceaux de champignons vénéneux avec des champignons comestibles", explique l'agence sanitaire.

Pour les enfants, il n'est pas nécessaire de manger les champignons pour être victime d'une intoxication. "Le simple fait de toucher un champignon toxique peut être dangereux, en particulier pour les enfants qui peuvent mettre leurs mains dans la bouche", rappelle Elsa Alessandrini, pharmacienne à Limoges, au quotidien de La Populaire du Centre. En général, les symptômes d'une intoxication apparaissent au bout de 12 heures.

Globalement, les autorités sanitaires déconseillent vivement de faire manger des champignons sauvages aux jeunes enfants. En 2021, 15 enfants avaient été intoxiqués. L'un d'eux a dû recevoir une greffe de foie, précise l'Anses. Au moindre de soupçon, il ne faut pas hésiter à appeler le centre anti-poison le plus proche (dont les coordonnées sont disponibles ici). En cas de problème vital, n'hésitez pas à contacter les urgences au 15 ou au 112.

