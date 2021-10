Marne : un champignon comestible de 17,5 kilos cueilli par des promeneurs

17,5 kilos, 80 cm. Non, ce ne sont pas les mensurations d'un enfant de 5 ans, mais bien celles d'un champignon cueilli jeudi 7 octobre dans la forêt d'Argonne dans la Marne. La gargantuesque trouvaille a été faite par deux promeneurs qui ont eu toutes les peines du monde à le transporter.

Selon les informations de France 3 Grand Est, Damien Mazurier, négociant en produits sauvages, n'en croyait pas ses yeux quand il a vu arriver cet énorme champignon dans son dépôt : une fraise de veau. Verdict une fois sur la balance : 17,5 kilos. "Je n'ai jamais vu ça. Normalement, les champignons qu'on reçoit font maximum 2 kg, 3 kg, voire 4 kg. Celui-là, c'est un monstre ! Il fait le poids d'un enfant", dit-il au quotidien local.

Photographiée par ce dernier, cette fraise de veau de 80 cm de long, 40 cm de large et 40 cm de hauteur, rentre péniblement dans le cadre. Il s'agit en fait d'une espèce comestible "très bonne et très rare". "On n'en trouve pas tous les ans", dit Damien Mazurier à France 3.