Les champignons sont bons pour la santé mais comment éviter l'intoxication ?

Savez-vous que les champignons, en plus d’être savoureux, sont bons pour la santé ? Ces organismes qui ne sont ni des végétaux, ni des animaux, qui forment un règne à part du vivant, regorgent de vitamines et de minéraux. Des vitamines du groupe B, nécessaires au fonctionnement neuromusculaire et au bon état de la peau et des cheveux.

De la vitamine D qui consolide les os et qui renforce notre système immunitaire. Elle nous rend plus résistants face au rhume et à la grippe saisonnière. Les champignons contiennent aussi d’autres substances qui stimulent l’immunité.

Et ils ont d’autres bienfaits. Ils sont peu caloriques. 100 grammes de champignons n’apportent que 30 calories. Bon ça, c’est quand on ne les consomme pas avec du beurre ou de la crème fraîche !

Pas étonnant, ils sont composés à 80-90 % d’eau et de fibres. Les fibres, c’est bon pour l’organisme, ça favorise un bon transit et ça aide aussi à nourrir notre microbiote intestinal. En revanche, ils ne méritent pas leur réputation de « viande végétale » car ils ne sont pas si riches que cela en protéines.

Alors, tout est bon dans le champignon ? Oui, mais ils sont sensibles à la pollution. Puisant leur nourriture dans le sol, ils peuvent contenir des métaux lourds, comme le plomb ou le mercure, et aussi des pesticides. C’est pourquoi on déconseille de les ramasser au bord des routes, près des aires industrielles, des décharges, ou des zones d’épandage des pesticides. Et pour limiter le risque de contamination, on les consomme en petites quantités, et de façon occasionnelle.

Et ils peuvent être carrément toxiques. Oui, chaque année, on déplore des intoxications graves, voire mortelles, dues à la cueillette des champignons. Comme le disait Coluche, tous les champignons sont comestibles, mais certains ne le sont qu’une seule fois ! Alors, on ne s’improvise pas cueilleur de champignons sauvages.

Comment éviter les intoxications

Voici quelques précautions à prendre absolument : on ne ramasse que les champignons qu’on connaît parfaitement. On ne se fie pas aux applis de reconnaissance de champignons sur smartphone car le risque d’erreur est élevé ! Quand on cueille les champignons, on les prélève en entier, avec pied et chapeau. C’est important si on a besoin ensuite de les identifier. On les dépose dans un panier, une caisse, ou dans un carton, mais jamais dans un sac plastique dans lequel ils s’abîment, peuvent pourrir, et devenir toxiques.

Et c’est vrai qu’en cas de doute, on peut montrer sa cueillette à un pharmacien. Les pharmaciens ont reçu une formation sur les champignons. Mais la connaissance des champignons, ça s’entretient par la pratique. Ceux qui ne sont pas experts pourront vous orienter vers une association de mycologie. Il en existe beaucoup en France. Elles organisent régulièrement des sorties en forêt et des expositions.

Enfin, c’est important, on ne consomme jamais de champignons sauvages crus. On les cuit 20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes à l’eau bouillante. Avant la cuisson, on les prend en photo. Ça pourra servir en cas d’intoxication. On ne donne jamais de champignons sauvages à de jeunes enfants.

Et en cas de symptômes, on fait quoi ? Diarrhées, vomissements, nausées, vertiges… en cas d’apparition de symptômes, on appelle immédiatement un centre antipoison. Et, bien sûr, en cas de détresse vitale, on appelle le 15 ou le 112