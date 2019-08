Bonbons au cannabis : le centre antipoison alerte sur ses dangers

publié le 02/08/2019 à 20:25

Sur Twitter, mardi 30 juillet, le centre antipoison de Paris a alerté "sur le potentiel risque pour les enfants de la commercialisation en ligne (site hors France) de bonbons à base de cannabis".

Ces produits sont de plus en plus accessibles sur Internet, notamment avec la légalisation du cannabis dans plusieurs pays. Problème : plusieurs patients ont contacté le centre pour se plaindre d'effets secondaires, comme des troubles neuropsychiques, des malaises, ou encore des "bad trips plus importants que s'ils avaient fumé un joint", explique le Docteur Vodovar à France Info.

Ce dernier s'inquiète de la "banalisation" des produits dérivés et surtout de la facilité qu'ont les enfants à y avoir accès, puisque les bonbons au cannabis ressemblent aux bonbons sucrés commercialisés dans le commerce. Un manque d'attention des parents consommateurs peut être redoutable. En effet, les plus jeunes sont les plus vulnérables aux dangers du cannabis, qui peut provoquer "des troubles de la conscience, des comas, ou des intubations", affirme le docteur.

¿¿Le centre #antipoison de Paris alerte sur le potentiel risque pour les enfants de la commercialisation en ligne (sites hors France) de bonbons ¿ à base de #Cannabis.



Pour en savoir plus : https://t.co/Pwro6PAdDz @APHP @MILDECAgouv pic.twitter.com/eCmhgalhXQ — Centre Antipoison (@ParisPoison) July 30, 2019