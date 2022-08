Pourquoi certains champignons sont-ils vénéneux et d’autres non ?

En cette fin du mois d'août, s'ouvre officiellement la période de la cueillette des champignons. Mais si le champignon est synonyme de plaisir, il appelle aussi à la plus grande méfiance. Chaque année en France, trois à quatre décès sont dus à l'injection de champignons toxiques. Selon l'Anses, il faut ajouter à cela 1.000 intoxications car on s'est trompé de champignon.

Dans la grande famille des champignons, il y a les gentils et les méchants. La nature étant bien faite, ce sont principalement les champignons qui poussent lentement qui développent des toxines très difficiles, voir impossible à digérer pour beaucoup de mammifères, dont l'Humain. C'est une sorte de moyen d'autodéfense pour le champignon, dans le but d'arriver à maturité en prenant tout son temps sans se faire manger, et d'ensuite donner naissance à d'autres champignons. On peut donc considérer que les champignons vénéneux sont souvent ceux qui poussent le plus doucement, même si bien évidemment, il y a toujours des exceptions.

Avant de partir à la cueillette, assurez-vous d'être bien équipé, notamment d'un panier en osier, très important pour mettre ses champignons. Ne prenez surtout pas de sac en plastique, car des champignons qui y resteraient trop longtemps peuvent devenir toxiques ou moisir, alors il vaut mieux un panier aéré. Le mieux après votre balade, c'est de passer à la pharmacie montrer le fruit de votre cueillette, pour s'assurer que le champignon si délicieux ne soit pas vénéneux.

