Bien-être : qu'est-ce que "la skychologie" ?

publié le 26/09/2020 à 11:32

Et si vous leviez la tête ? Regardez le ciel avec ou sans nuage, un spectacle extraordinaire qui fait un bien fou. Allongez-vous dans l'herbe et portez votre regard le plus loin, le plus haut possible dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la "skychologie", la contraction de "sky" ("ciel" en anglais) et de "psychologie".

C'est une idée de Paul Conway, un chercheur et thérapeute. Selon les études qu'il a menées la contemplation du ciel permet d'accroître le bien-être instantanément sur notre physique et notre mental.

D'abord, prendre le temps de regarder le ciel permet de prendre conscience de la beauté du monde, chose que nous faisons que trop rarement dans notre quotidien. Deuxièmement : quand on contemple la beauté du ciel, on cultive son humilité et en le faisant on adopte des comportements plus bienveillants dans son quotidien vis-à-vis de soi et des autres aussi. Enfin, quand on regarde en l'air, un peu plus loin que le bout de son nez, on va libérer ses pensées et se sentir aussi léger que les nuages.