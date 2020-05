Déconfinement : 3 idées pour se montrer bienveillant

publié le 24/05/2020 à 11:40

Dimanche 24 mai, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, vous invite à développer votre bienveillance. "Oui, être bienveillant, avec nous-même, nos proches, ceux que l'on croise, c'est tellement important, dans la vie en général, bien évidemment, encore plus en ces temps troubles et troublés. On en a terriblement besoin".

"Même avec les précautions à prendre, on peut tous faire des petits gestes, des petits signes, envoyer des petits mots, faire des clins d’œil, donner des attentions, mettre en place des petites actions. La nouvelle vie post-confinement nous offre plein d'opportunités et nous donne plein de nouvelles idées toutes simples".

"Par exemple, on ne peut plus se faire la bise. (...) Alors, envoyons des baisers par écrit, dans des lettres, des SMS, des mails. Et pourquoi ne pas envisager des initiatives comme celle de Merci Raymond, une start-up éco-responsable qui, en plus de ses activités, sauve les plantes confinées, celles qui sont restées dans les bureaux vides sans eau".

Être bienveillant, c'est la meilleure façon de créer notre propre bonheur Matthieu Ricard





"On peut aussi s'entraider pour l'école à la maison, comme Grégoire, élève de 3e devenu coach scolaire. Il donne son temps pour aider les copains ou alors il les motive avant le retour en classe (...) 'Être bienveillant, c'est la meilleure façon de créer notre propre bonheur'. C'est Matthieu Ricard qui le dit. Alors, à méditer".