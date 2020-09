Parents : comment mieux discuter avec ses ados ?

publié le 13/09/2020 à 13:09

Qui un jour n'a pas pesté contre ses enfants qui ont grandi trop vite et qui, adolescents, vous disent que "vous n'y comprenez rien" ? Parfois même est-on qualifié de "has been" ! Claire Raimbaud et Angélique Motte, professeures et mamans, ont peut-être la solution pour mieux discuter avec les ados.

Dans un livre, elles racontent des situations concrètes qu'elles ont vécues avec des centaines de jeunes gens et nous encouragent à vivre l'adolescence de nos enfants comme un moment privilégié à partager avec eux.

Parmi les nombreuses recettes qu'elles proposent pour un meilleur dialogue, voici quelques exemples. La première clé reste la confiance. En cette période de rentrée et après une fin d'année scolaire confinée, il faut avoir confiance en eux pour qu'ils repartent du bon pied.

Discussion et petits rituels

Ensuite, pour trouver des moments complices, il faudra parfois ruser, trouver des moyens détournés et de nouvelles manières de poser des questions à ses ados, parfois peu enclins à répondre.

La mise en place de petits rituels du quotidien peut également se révéler très utile. Par exemple, au moment du dîner, que chacun partage son meilleur moment de la journée ou de la semaine.

Enfin, il convient de rappeler les bases. Il est important, notamment, d'insister sur l'importance du sommeil après plusieurs mois de grasses matinées. S'ils écoutent peu, ils savent que, dans le fond, c'est bon pour eux. Car ces jeunes ont bien plus besoin de nous qu'ils ne veulent l'avouer.