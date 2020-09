Stress : 4 conseils pour affronter ces ennuis qui alourdissent le quotidien

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 06/09/2020 à 10:42

Il faut apprivoiser nos ennuis, ces ennuis qui nous tombent dessus sans crier gare, ces obstacles qui nous mettent des bâtons dans les roues. On aimerait avoir une baguette magique pour les faire disparaître, mais à défaut, voici 4 conseils pour traverser plus facilement ces tempêtes.

Le premier, c'est d'accepter ses ennuis. Très difficile, cela est indispensable pour aller de l'avant et se décharger du poids trop lourd sur nos épaules. Accepter, ça veut dire aussi arrêter le scénario catastrophe et penser que c'est bien mérité et que vous les collectionnés. Reconnaître que c'est arrivé, c'est vous laisser une chance de trouver une solution, seul ou accompagné.

Le deuxième conseil est de demander de l'aide, aux proches, aux spécialistes, mais aussi en priant pour recevoir de l'aide de là-haut, votre Dieu, votre ange gardien... Cela aide beaucoup, peu importe qui on prie.

Le troisième conseil est de prendre du recul, pour analyser, comprendre ce que ces ennuis peuvent vous apporter, vous apprendre. Il y a toujours un enseignement à en tirer. L'une des meilleures façons d'y arriver est d'aller marcher en respirant bien et en vous concentrant sur l'idée que vous êtes prêts à voir les choses sous un autre angle.

Quatrième conseil : ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle. Pour y arriver, il faut les écrire sans retenue à la première personne. Relisez à voix haute, puis déchirez la feuille, et si possible, brûlez les petits papiers. On peut toujours rebondir.