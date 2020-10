Bien-être : mettez de la couleur dans la vie pour stimuler les chakras

publié le 03/10/2020 à 11:48

Le conseil bien-être du jour vient de notre coach de vie Juliette Dumas. Ce samedi 3 octobre, il faut mettre de la couleur dans sa vie. En effet, ce gris ambiant mine le moral, et les neurosciences ont prouvé que les couleurs ont un effet sur le moral et les émotions. Il y a donc un lien entre les centres d’énergie appelés les chakras, et les couleurs. Nous avons 7 chakras principaux, et chacun est relié à une couleur.

On peut donc les stimuler en mettant des couleurs dans votre quotidien. Ainsi, chaque couleur a une action. Le rouge par exemple va vous permettre de vous sentir plus ancré, plus stable. La couleur orange va vous permettre de profiter des plaisirs de la vie. Le jaune va vous donner un mental d’acier, et le vert va ouvrir votre cœur. Quant au bleu, il libère la parole.

En outre, pour accentuer votre perception portez de l’indigo. Le violet clair va apporter beaucoup de sagesse. Pour s’imprégner, on peut déjà regarder les couleurs autour de soi. Les feuilles des arbres, les couleurs des fleurs chez le fleuriste ou le violet des myrtilles dans l’assiette.