PSG-OL : pourquoi l'OL peut renverser Paris

publié le 19/03/2017 à 09:52

Soyons clair : les passés récents des deux équipes en coupes d'Europe peuvent largement contribuer à une possible surprise lyonnaise au Parc des Princes. L'un a connu la plus grande désillusion de son histoire continentale, l'autre s'est ouvert (en grand) les portes d'une ambition imprévue. L'un a le moral dans les chaussettes, l'autre est gonflé à bloc.



Paris s'est-il enfin remis de sa défaite (6-1) à Barcelone ? À Lorient, dimanche 10 mars, ce n'était pas le cas. Sa victoire (1-2) n'a pas rassuré grand monde, mais les trois points ont suffi à mettre fin au cauchemar débuté en Catalogne. Les Parisiens n'y ont montré aucune maîtrise, aucune créativité. L'entrée en jeu de Serge Aurier a fait plus de remous que la victoire de son équipe, c'est dire.

Ce dimanche 17 mars les joueurs d'Unai Emery n'affrontent pas le dernier du championnat, mais peut-être son équipe la plus redoutable. L'Olympique Lyonnais enfile les (beaux) buts, les (larges) victoires et depuis la soirée du 8 mars, difficile de penser que le PSG échappera à la règle.

Lyon bête noire du PSG

L'état de forme de l'attaque lyonnaise est désormais connu. Depuis la victoire décrochée face à Nancy dans une ambiance particulière (4-0, le 8 février) elle n'a terminé que deux rencontres avec moins de deux buts inscrit (en six matches). Sur cette même période, Nancy donc, mais aussi Dijon, Alkmaar (Pays-Bas), Rome (Italie), Metz et Toulouse ont subi les foudres des partenaires d'Alexandre Lacazette.



Des équipes d'un standing différent du Paris Saint-Germain mais les champions en titre ont déjà essuyé des échecs face aux joueurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Lors du match aller, joué au Parc OL de Décimes, le PSG s’était difficilement imposé (1-2) grâce à un but tardif (81e minute) d'Edinson Cavani. La saison dernière, l'OL avait été la première équipe à faire tomber le club de la capitale, alors jusque-là invaincu. On jouait alors la 28e journée de Ligue 1 et Paris survolait allègrement le championnat (leader avec 24 points d'avance sur Monaco).

Le PSG diminué

Unai Emery ne profitera pas de toutes les forces de son groupe professionnel, c'est un doux euphémisme. Alors que Thomas Meunier a déclaré forfait ce samedi 18 mars, Blaise Matuidi, Thiago Motta et Marco Verratti demeurent incertains. Au milieu de terrain, Christopher Nkunku pourrait en profiter pour connaître sa sixième titularisation en Ligue 1. Pour remplacer le latéral belge, Unai Emery hésite entre l'Ivoirien Serge Aurier et le Brésilien Marquinhos.