Avec Leicester, c'était sur le papier le meilleur tirage possible, même s'il ne faut présager de rien à ce stade de la compétition. Monaco n'affrontera ni le Real Madrid, ni le FC Barcelone, ni le Bayern Munich, ni la Juventus Turin ni l'Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions mais le Borussia Dortmund. Ainsi en a décidé Ian Rush, l'ancienne légende de Liverpool. Les autres rencontres opposeront la Juve au Barça, le Bayern au Real et l'Atlético à Leicester.





Finaliste malheureux face au Bayern en 2013, le Borussia a écarté Benfica en 8e de finale grâce à un succès 4-0 à domicile au retour après un revers 1-0 au Portugal. En phase de poules, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé ont devancé le Real Madrid de 2 longueurs, en marquant 21 buts (9 encaissés). En championnat, le BvB pointe au 3e rang, à 16 points du Bayern et 6 de Leipzig.

En 2015, le club de la Principauté avait hérité de la Juve, future finaliste, en quarts et n'avait su forcer le verrou turinois (défaite 1-0 en Italie, 0-0 à Louis-II au retour). Cette saison, la puissance offensive monégasque, symbolisée par la révélation Kylian Mbappé, paraît en mesure de relever le défi. Présente en quart de finale sans discontinuer depuis la saison 2011-2012, la France n'a plus placé de club en demie depuis Lyon en 2010.

12h14 - Juventus Turin - FC Barcelone.



12h13 - Bayern Munich - Real Madrid.



12h12 - Borussia Dortmund - Monaco.



12h11 - Première équipe tirée : l'Atlético de Madrid, finaliste en 2014 et 2016. Son adversaire : Leicester.



12h10 - Les deux préposés au tirage rappellent justement que Gareth Bale à la possibilité de disputer la finale à domicile, à Cardiff, au Pays de Galles.



12h08 - L'ancien attaquant anglais Ian Rush, 55 ans, va procéder au tirage.



12h05 - Le secrétaire général de l'UEFA, Giorgio Marchetti, entre en scène.



12h03 - Comme le veut la tradition, un clip vidéo des meilleurs moments des 8es de finale précède le tirage au sort.



12h02 - La cérémonie a débuté à Nyon.



12h00 - Un seul club français a remporté la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille en 1993 face au Milan AC en finale (1-0). Monaco avait perdu sa finale face au FC Porto en 2004 (3-0).



11h58 - La finale est prévue le samedi 3 juin à Cardiff.



11h56 - L'an passé, les huit quarts-de-finaliste étaient déjà le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et le Bayern Munich, accompagnés du PSG, de Manchester City, de Benfica et de Wolfsburg.



11h54 - 62 buts ont été inscrits en 8es de finale, un record.

11h48 - Tombeur d'Arsenal 10-2 sur l'ensemble des deux rencontres, le Bayern Munich reste sur cinq participations de suite en demi-finales, dont un titre en 2013.



11h45 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort et connaître l'adversaire de Monaco, mais aussi toutes les autres affiches.