publié le 19/02/2017 à 16:59

Les deux équipes sont géographiquement proches mais se sont très peu affrontées au niveau professionnel. Ce Lyon-Dijon est seulement le quatrième de l'histoire (17h). Sur les trois derniers déplacements des Dijonnais à l'OL, ils n'en ont remporté aucun et présentent même un bilan inquiétant : 11 buts encaissés, un seul marqué.



Mais les hommes d'Olivier Dall'Oglio peuvent aussi s'en remettre au match aller joué à domicile. Ils avaient renversés leur adversaire de l'après-midi avec une large victoire 4-2. L'entraîneur du DFCO doit faire sans Mehdi Abeid, Frédéric Sammaritano, Vincent Ruffi et Pierre Lees-Melou.



Malgré la belle victoire lyonnaise (4-1) en Ligue Europa en milieu de semaine sur le terrain de l'AZ Alkmaar, ce match peut être dangereux pour Lacazette et les siens. Chahuté par le Parc OL lors de la réception de Nancy pour ses envies de départs puis salué pour son doublé aux Pays-Bas, une contre-performance peut de nouveau plomber l’ambiance à Décimes. D'autant plus que le trio de tête avance rapidement.

L1-26e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 février :

Bastia - Monaco : 1-1

Samedi 18 février :

Marseille - Rennes : 2-0

Caen - Lille : 0-1

Lorient - Nice : 0-1

Metz - Nantes : 1-1

Angers - Nancy : 1-0





Dimanche 19 février :

Bordeaux - Guingamp : 3-0



17h00 : Lyon - Dijon :

Montpellier - Saint-Étienne :

21h00 : Toulouse - Paris :