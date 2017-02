publié le 08/02/2017 à 18:00

Les uns doivent rebondir, les autres doivent enchaîner. Trois jours après leur affrontement au cours d'un derby électrique, Lyonnais (4es de L1) et Stéphanois (5es à une longueur) reviennent sur le devant de la scène avec des objectifs forcément différents, mercredi 8 février (19h).



Battus (2-0), les premiers se doivent de renouer avec le succès face à Nancy (11e) s'ils ne veulent pas hypothéquer leurs chances de jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine... et voir leur entraîneur un peu plus fragilisé. Les Verts ont une belle occasion de confirmer le retour de leur ambition avec une affiche prometteuse à Nice (3e).

Les quatre autres rencontres de ce début de soirée opposent Angers (18e) à Rennes (9e), Bastia (19e) à Nantes (14e), Lorient (20e) à Toulouse (10e) et Metz (17e) à Dijon (16e). Marseille (7e) joue un peu plus tard (21h), au Vélodrome, face à Guingamp (8e). Dimitri Payet devrait être aligné d'entrée, tandis que Patrice Évra est toujours blessé.



Mardi 7 février, le PSG et Monaco ont souffert pour battre Lille (2-1) et Montpellier (1-2), restant séparés par trois points au sommet du classement. Pour la première fois depuis plus de quatre ans, Bordeaux s'est imposé par quatre buts d'écart, à Caen (0-4).

18h28 - Lyon reste sur trois défaites toutes compétitions confondues dont deux en Ligue 1, face à Lille et à Saint-Étienne. L'OL s'est aussi incliné à Caen en janvier.



18h20 - Le 11 de départ des Verts à l'Allianz Riviera : Moulin ­- Pierre-Gabriel, Théophile-Catherine, Lacroix - Saivet, Veretout, Selnaes, F. Pogba - Hamouma, Roux, , Monnet-Paquet.



18h17 - Le 11 de départ de Nice face à Saint-Étienne, sans Balotelli : Cardinale - Souquet, Baysse, Dante, Dalbert - Seri, Cyprien, Walter - Eysseric, Pléa, Belhanda.



18h14 - Le 11 de départ de Lyon face à Nancy : Lopes - Jallet, Yanga-Mbiwa, Mammana, Morel - Gonalons, Tousart - Cornet, Fekir, Valbuena - Lacazette.



18h08 - À Lorient, l’entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz aligne de nouveau ses recrues Corentin Jean et Andy Delort.



18h04 - Les compositions d'équipe commencent à tomber. Yoann Gourcuff et Morgan Amalfitano sont titulaires avec Rennes à Angers.



18h00 - Bonsoir à toutes et à tous pour suivre ce multiplex de la 24e journée.

L1-24e journée : résultats, programme et classement

Mardi 7 février :

Montpellier - Monaco : 1-2

Caen - Bordeaux : 0-4

PSG - Lille : 2-1



Mercredi 8 février :

19h00 : Nice - Saint-Étienne

Lyon - Nancy

Angers - Rennes

Bastia - Nantes

Lorient - Toulouse

Metz - Dijon

21h00 : Marseille - Guingamp