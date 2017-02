publié le 26/02/2017 à 16:49

L'Olympique Lyonnais enchaîne un troisième match de suite à domicile en une semaine, et cela semble leur convenir. Après avoir passé quatre buts au Dijon FCO (4-2) lors de la précédente journée de Ligue 1, ils en ont planté sept au Néerlandais de l'AZ Alkmaar en seizième de finale retour de Ligue Europa (7-1). Sur les cinq derniers matches, le club de Jean-Michel Aulas a marqué 20 buts !



Une santé offensive qui pourrait se confirmer face à la 18e défense de Ligue , le FC Metz (17e, 28 points). Le groupe de Philippe Hinschberger est appauvri par une série de forfaits. Benoit Assou-Ekoto, Yann Jouffre, Ismaïla Sarr, Gauthier Hein, Renaud Cohade et Cheick Diabaté sont absents pour cause de blessures ou de maladie. Les deux derniers déplacements du FCM à Lyon s'étaient soldés par deux défaites, (2-0 et 3-0).

Du côté des locaux seuls Maxime Gonalons et Jérémy Morel sont absents. En revanche Mathieu Valbuena revient dans le groupe lyonnais, remis d'une douleur à la cuisse.

L1-27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 24 février :

Nantes - Dijon : 3-1

Nice - Montpellier : 2-1



Samedi 25 février

Guingamp - Monaco : 1-2

Lille - Bordeaux : 2-3

Nancy - Toulouse : 0-0

Rennes - Lorient : 1-0

Angers - Bastia : 3-0



Dimanche 26 février :

Saint-Étienne - Caen : 0-1

Lyon - Metz

21h00 : Marseille - Paris