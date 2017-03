Corentin Tolisso a signé le 2e but lyonnais à l'aller le 9 mars 2017

et Luca Dangréaux

publié le 16/03/2017 à 17:17

Imiter Monaco ou prendre la porte comme Paris. Quel sera le sort de l'Olympique lyonnais en huitièmes de finale de Ligue Europa ? Après leur victoire au match aller (4-2), les Lyonnais se déplacent ce jeudi 16 mars à Rome avec la volonté de continuer l'aventure européenne. À 13 points du podium en Ligue 1 et éliminés des deux coupes nationales, cette compétition européenne constitue peut-être le dernier défi à relever cette saison pour les hommes de Bruno Génésio.



Malgré la victoire au Parc OL, la qualification est loin d'être assurée. Les coéquipiers de Maxime Gonalons ont encaissé deux buts qui pourraient être déterminants lors de ce retour au Stadio Olimpico de Rome. Pas question, dès lors, de céder le ballon et de subir le jeu pendant 90 minutes. La meilleure défense est bel et bien l'attaque. "Si nous attendons l'adversaire au lieu de défendre en avançant, nous aurons du mal (...) Nous serons meilleurs si nous jouons notre jeu", a estimé Corentin Tolisso, lors d'un entretien au quotidien local Le Progrès.

L'attaque, l'arme numéro 1 de l'OL

La défense lyonnaise n'a que très rarement brillé cette saison et a affiché une certaine friabilité quelle que soit l'association choisie. Si Emanuel Mammana enchaîne les matches dans l'axe droit, reste à savoir si l'entraîneur lyonnais fera confiance à Mouctar Diakhaby, buteur au match aller, ou à Mapou Yanga-Mbiwa dans l'axe gauche.

Pourtant, les Lyonnais affichent une plus grande sérénité sur les dernières sorties et restent sur une série de sept matches sans défaite toutes compétitions confondues (6 victoires, 1 nul). À part le match nul à Bordeaux, l'OL a déroulé et a offert un festival de buts à chacune de ses sorties (29 réalisations sur ses sept dernières rencontres). Sur la seule compétition européenne, le club a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en trois matches.

La fin de saison en dépend

Commençons par le pire des scénarios pour les Gones. Se faire sortir par le deuxième de Serie A n'a rien de honteux mais cela assombrirait considérablement leur fin de saison. Il reste neuf matches de championnat, cela semble un peu juste pour rattraper le retard sur Nice (3e, 63 points). La première de ces neuf rencontres ? Un déplacement au Parc des Princes (19 mars, 21 h).



Se rendre chez le champion en titre avec trois petits jours de récupération dans les jambes et le moral dans les chaussettes ne serait pas la préparation idéale pour ce choc de la 30e journée de Ligue 1. Et gare au peloton du milieu de tableau, emmené par l'OM (5e à cinq points de moins), qui n'attend que la chute du Lyon pour lui chiper la 4e place.



En cas de qualification, la situation serait toute autre. Éliminer l'AS Rome dès les huitièmes de finale, c'est écarter un prétendant à la victoire finale et donc s'ouvrir le chemin du succès. L'autre épouvantail de cette compétition, Manchester United, peut lui aussi se faire éjecter dès ce jeudi 16 mars. Il n'a obtenu que le match nul lors de la phase aller (1-1) sur le terrain de Rostov.