publié le 12/03/2017 à 16:37

Les Lyonnais ont toutes les raisons d'être optimistes en ce dimanche 12 mars. Ils accueillent le Toulouse FC (17h) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Les Violets n'ont plus gagné sur une pelouse de l'OL depuis le 18 mai 1966.



Trois jours après leur belle victoire face à l'AS Rome en huitième de finale aller de Ligue Europa, ils peuvent enchaîner une sixième victoire de rang à domicile. Une série que Bruno Génésio doit à son incroyable attaque. Quatre buts contre Nancy (4-0, 8 février), à Alkmaar (1-4, 16 février) et contre Dijon (4-2, 19 février), sept contre les Néerlandais (7-1, 23 février), cinq contre Metz (5-0, 26 février) et quatre contre la Roma... Les équipes balayées par Lyon en ce moment sont légion.

L'entraîneur lyonnais va aligner plusieurs "remplaçants" face à Toulouse et ainsi reposer les joueurs clefs de son effectif. En cas de victoire, il peut prendre ses cinq points d'avance sur Marseille (5e, 45 points), vainqueur d'Angers vendredi 10 mars. Toulouse peut faire un joli bond en avant de trois rangs et passer 8e.

L1-29e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 10 mars :

Nice - Caen : 2-2

Marseille - Angers : 3-0



Samedi 11 mars :

Monaco - Bordeaux : 2-1

Guingamp - Bastia 5-0

Montpellier - Nantes : 2-3

Rennes - Dijon : 1-1

Nancy - Lille : 1-2



Dimanche 12 mars :

Saint-Étienne - Metz : 2-2

Lyon - Toulouse

21h00 : Lorient - Paris