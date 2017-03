publié le 08/03/2017 à 20:00

Les hommes d'Unai Emery ont écrit une page de leur histoire en huitième de finale aller de Ligue des champions. Ce mercredi soir, il pourrait la graver. Après leur net avantage pris au Parc des Princes (4-0), ils se rendent au Camp Nou pour accéder, pour la quatrième année de suite, dans le top huit européen.



Une statistique dessinerait parfaitement l'ampleur de l'exploit parisien. La dernière fois que les Blaugrana se sont fait sortir dès le premier tour à élimination directe de "C1", c'était lors de la saison 2006-2007 (face à Liverpool). Une série unique de dix ans de présence en quart et qui pourrait donc être annihilé par le PSG.

Pour cela Paris ne doit pas perdre par plus de quatre buts d'écart. Une défaite 4-0 au bout de 90 minutes de jeu enverrait les deux équipes en prolongation. Une défaite 5-1, 6-2 ou plus qualifierait le club français, profitant de la règle du but à l'extérieur. Pour éviter ce type de scénario fou, la défense parisienne doit contenir les attaques catalanes du premier quart d'heure de jeu qui s'annoncent dantesques.



La rencontre est également à suivre en direct commenté sur RTL dans l'émission "Soir de Ligue des champions" présenté par Sylvain Charley et Éric Silvestro de 20h à minuit.

Le film de la rencontre :

20H05 - La composition officielle du FC Barcelone, sans surprise par rapport aux prévisions (3-3-1-3) :

¿¿Barça XI:

1.Ter Stegen

3.Piqué

4.Rakitic

5.Sergio

8.Iniesta

9.Suárez

10.Messi

11.Neymar Jr

12.Rafinha

14.Mascherano

23.Umtiti#FCBLive — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 mars 2017



20h00 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live commenté du match Barcelone-Paris.