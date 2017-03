publié le 16/03/2017 à 22:18

Comme au match aller, Mathieu Valbuena et Mouctar Diakhaby ont formé le duo décisif de la première période du huitième de finale retour de Ligue Europa pour Lyon. En déplacement dans la capitale italienne pour tenter d'accéder aux quarts de finale de la "petite" coupe d'Europe, les Gones ont parfaitement débuté la rencontre pour se donner encore plus de sécurité après leur victoire à l'aller (4-2).



Les Romains ont dominé le premier quart d'heure et Dzeko était vite trouvé pour peser sur la défense. Mais c'est finalement l'Olympique Lyonnais qui a ouvert le score contre le cours du jeu. Un but parfaitement semblable au premier inscrit au match aller (4-2), au Parc OL (le 9 mars dernier). Sur un coup-franc excentré tiré par Valbuena, Diakhaby a sauté plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon dans les buts d'Allison. Une ouverture du score qui a eu le don de faire réagir les Romains puisque c'est le milieu néerlandais de Luciano Spalletti, Kevin Strootman, qui a égalisé dans la foulée. Encore une fois sur une phase arrêtée.

Puis à l'heure de jeu, l'Olympique Lyonnais a bien cru qu'il était en train de laisser filer le match. Au sortir d'un corner, le "pharaon" Stephan El Shaarawy adresse du côté droit un centre vicieux juste devant le but d'Anthony Lopes. Dans la confusion, Lucas Tousart au second poteau touche involontairement le ballon... et marque contre son camp.

