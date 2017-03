publié le 16/03/2017 à 20:28

Après l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais peut être le second représentant français en quart de final d'une compétition européenne. Et avec Manchester City, c'est un autre gros poisson qui pourrait être éjecté par un club de Ligue 1. Lyon se rend à Rome (21h05) pour confirmer son avance de deux buts acquise lors de la rencontre aller (4-2).



Une première manche pendant laquelle l'OL a montré l'un de ses plus beaux visages de la saison, si ce n'est le plus beau. Menés (2-1) à la pause, ils ont dompté la Louve en seconde période avec une prestation collective de très haut niveau et des buts de très grande classe. Si les joueurs de Bruno Génésio rendent pareille copie ce jeudi 16 mars, nul doute qu'ils se qualifieront. En revanche gare à la force de frappe offensive italienne, auteur de deux buts importants à Décimes.

"Défendre, on ne sait pas faire, il faudra jouer comme en seconde période à Lyon", a promis Gonalons en conférence de presse d'avant-match. Emanuel Mammana devrait être titulaire dans l'axe droit de la défense. Accompagné de Diakhaby ou Yanga-Mbiwa ? Remplaçants lors de la réception de Toulouse (4-0, dimanche 11 mars), Lucas Tousart, Mathieu Valbuena, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso devraient certainement débuter.



Luciano Spalletti, coach des Romains, peut aligner Antonio Rüdiger dans sa ligne défensive contrairement au match aller. Les dangereux Nainggolan, Salah et Dzeko sont eux-aussi bien présents.

Le direct :

18e - Égalisation dans la foulée de l'AS Rome, à nouveau sur coup de pied arrêté par Kevin Strootman.



16e - But de Mouctar Diakhaby ! C'est un véritable copier-coller du but du match aller avec un coup-franc de Valbuena côté droit et un coup de casque de son défenseur.



15e - L'intensité romaine a diminué mais Lyon ne parvient pas à conserver le ballon sur une longue possession de balle.



12e - Lopes reste au sol, apparemment blessé à la jambe par Mohamed Salah.



9e - La pression romaine s'accentue devant le but lyonnais. Les visiteurs doivent laisser passer l'orage et ne pas encaisser un premier but trop rapidement.



5e - Rüdiger frappe la barre de Lopes à la suite d'un corner ! Dans la foulée Salah envoie le ballon sous la barre met le gardien portugais dévie le cuir !



2e - Les Romains démarrent fort. Le ballon est déjà entré deux fois dans la surface de réparation française.



1e - Début de la rencontre. Les Lyonnais engagent.



21h00 - Seulement 35.000 spectateurs sont attendus au Stadio Olimpico ce soir. Dans un stade de 80.000 places, cela va sonner creux.



20h55 - De son côté Lyon a lui aussi pris trois points ce week-end en dominant largement (4-0) le Toulouse FC.



20h50 - L'AS Rome a remporté une probante victoire sur la pelouse de Palerme depuis la rencontre aller (0-3). Elle restait, avant cela, sur trois défaites consécutives (contre la Lazio, Naples et à Lyon)



20h40 - Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Roma, démarre avec le jeune Rui :



20h37 - Voici la composition lyonnaise, avec Jallet et Cornet titulaire sur le côté droit :



20h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce livre de la rencontre entre Rome et Lyon.