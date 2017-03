Blessé, Paul Pogba forfait pour les matchs des Bleus

publié le 17/03/2017 à 00:31

C'est un coup dur pour Didier Deschamps, au lendemain de l'annonce de la liste des 23 joueurs appelés en équipe de France pour les deux matchs des Bleus contre le Luxembourg le 25 mars (éliminatoires pour la Coupe du monde 2018) et contre l'Espagne le 28 mars (amical). Sorti en cours de match contre Rostov (victoire de Manchester 1-0) en huitième de finale retour de la Ligue Europa le jeudi 16 mars, Paul Pogba s'est fait mal derrière la cuisse droite.



Le milieu de terrain, au lendemain de son 24e anniversaire, s'est blessé au début de la seconde période. Il a stoppé net sa course, a priori anodine, en allant défendre sur un joueur russe. Il s'est tenu derrière la cuisse droite avant de sortir en boitant dans la foulée, remplacé par le Belge Marouane Fellaini (47e)

Si la nature exacte de la lésion n'est pas connue, l'entraîneur de Manchester united José Mourinho a confirmé après la rencontre que Pogba allait manquer au moins trois semaines de compétition, et donc les deux rencontres des Bleus. "C'est certain qu'il sera absent à Middlesbrough (dimanche 19 mars en Premier League) et en équipe nationale", a déclaré le coach portugais, dont les joueurs venaient de se qualifier, tout comme l'Olympique Lyonnais, pour les quarts de finale de la Ligue Europa.



Reste maintenant à connaître la gravité de la blessure du Français qui pourrait, en cas de déchirure importante, voir sa période de convalescence s'allonger encore, au plus grand dam de José Mourinho et de Didier Deschamps.