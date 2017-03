publié le 08/03/2017 à 21:42

Larges vainqueurs au match aller, les Parisiens vont-ils tenir la distance ? En huitièmes de finale retour, les hommes d'Unai Emery se déplacent au Camp Nou avec une confiance gonflée à bloc. Attention tout de même à la mauvaise surprise tant le FC Barcelone est capable de tout comme rendre le banal exceptionnel.



>> EN DIRECT - Suivez la rencontre Barça-PSG en live commenté sur RTL.fr



Après avoir inscrit quatre buts au match aller, les Parisiens ont un matelas confortable mais reste sous la menace espagnole. Avec Lionel Messi, Neymar, ou encore Luis Suarez, le danger peut-être permanent. Et c'est l'attaquant uruguayen qui a envoyé un véritable rappel à l'ordre à tout le camp parisien dès les premières minutes de jeu en devançant Kevin Trapp dans les airs (1-0, 3e). Il n'aura donc fallu que trois minutes au Barça pour entamer son opération "remontada". Un premier but synonyme d'espoir dans les rangs blaugrana.

Quelques minutes avant la pause, le FC Barcelone a même doublé la mise. À l'initiative de cette action ? Luis Suarez qui a servi Andrès Iniesta en profondeur. Le capitaine barcelonais profite alors de la faiblesse défensive parisienne pour talonner et surprendre Laywin Kurzawa. Le défenseur français ne peut que dévier le ballon dans son propre but (2-0, 40e).

La deuxième période a pris une nouvelle dimension avec le troisième but barcelonais inscrit dès le retour des vestiaires. Sur une accélération de Neymar, Thomas Meunier glisse et fauche involontairement l'attaquant brésilien. Après quelques secondes de confusion, l'arbitre désigne finalement le point de penalty. Lionel Messi le frappe en force enflammant encore un peu plus le Camp Nou.



Avec seulement un but de retard par rapport au match aller, tous les espoirs sont permis. Tout proche du scénario catastrophe à l'heure de jeu, le PSG pensait pourtant avoir le plus dur en débloquant son compteur grâce à Edinson Cavani (62e). Mais malheureusement pour le club de la capitale, ce but à l'extérieur n'aura pas suffit. La faute notamment à Neymar, auteur d'une fin de match hallucinante avec notamment un doublé (88e, 90+1e) avant d'offrir le but de la "remontada" à Sergi Roberto dans les ultimes secondes de la rencontre.