Europa League : Lyon hérite de Besiktas avec match retour en Turquie

publié le 17/03/2017 à 12:40

L'Olympique Lyonnais a évité Manchester United lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa, vendredi 17 mars à la mi-journée. Les Red Devils de José Mourinho, Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba se mesureront aux Belges d'Anderlecht. Pour Lyon, ce sera Besiktas pour une opposition inédite, comme Monaco-Borussia Dortmund en Ligue des champions.



Comme face à l'AS Rome en 8es, le club de Jean-Michel Aulas, qui a fait de ce trophée sa priorité, recevra au match aller au Parc OL. Cela lui a réussi contre les Italiens avec un succès 4-2 permettant de passer malgré un revers 2-1 au retour. Le déplacement en Turquie le jeudi 20 avril sera quoi qu'il arrive bouillant à Istanbul, devant un public passionné.

Leader de son championnat après 24 journées sur 34, Besiktas compte dans son effectif plusieurs noms connus des amateurs de ballon rond : le champion d'Europe portugais Ricardo Quaresma, le Brésilien Adriano (ancien du Barça), le Sénégalais Demba Ba (auteur du but de la qualification pour Chelsea face au PSG en 2014), le Camerounais Vincent Aboubakar (ex-Lorient) ou encore le Néerlandais Ryan Babel.



Reversé de la Ligue des champions comme l'OL en tant que 3e de groupe (derrière Naples et Benfica), Besiktas s'est débarrassé des Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva en 16es puis des Grecs de l'Olympiakos en 8es.

Revivez le tirage au sort :

13h12 - Lyon recevra Besiktas le 13 avril et se rendra en Turquie le 20.



13h11 - Ajax Amsterdam - Schalke 04. Ce sera donc Lyon contre Besiktas.



13h10 - Celta Vigo - Genk.



13h09 - C'est parti pour ce tirage : Anderlecht sort en premier. Ce sera face à Manchester United.



13h05 - Depuis Lyon en 2014, aucun club français n'était parvenu à dépasser les 16es de finale.



12h53 - Lyon a atteint les quarts de finale de la Coupe de l'UEFA puis de la Ligue Europa à trois reprises, en 1967, 1999 et 2014.



12h48 - Rappelons que depuis la saison passée, le vainqueur de la Ligue Europa décroche un billet pour la phase de poules de la Ligue des champions. Premier bénéficiaire de cette réforme : le FC séville, triple tenant du titre de cette "C3".



12h43 - Monaco est fixé sur son sort en Ligue des champions. Son adversaire en quart de finale sera le Borussia Dortmund.



12h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce tirage au sort et connaître l'adversaire de Lyon, mais aussi toutes les autres affiches.