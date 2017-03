publié le 16/03/2017 à 16:12

Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Ousmane Dembélé, Dimitri Payet, Floriant Thauvin et Kylian Mbappé : voilà la liste d'attaquants annoncée par Didier Deschamps pour affronter le Luxembourg (25 mars en éliminatoire de la Coupe du monde 2018) et l'Espagne (28 mars en match amical). Griezmann, troisième au Ballon d'Or 2016, semble incontournable. Aujourd'hui les Bleus évoluent de préférence avec deux attaquants et il faut donc une seconde pointe pour accompagner le Madrilène. Olivier Giroud et Kevin Gameiro ont été préféré à Alexandre Lacazette pour occuper ce poste.



Un choix qui, statistiquement, ne se justifie pas. Le capitaine des Gones a marqué 28 buts depuis le début de saison dont 22 en Ligue 1 (deuxième meilleur buteur du championnat derrière Edinson Cavani avec 27 réalisations pour Paris). Dans leurs championnats respectifs, Kevin Gameiro a marqué 16 fois pour l'Atlético de Madrid (Espagne), Giroud 13 avec Arsenal (Angleterre).

Décisif et régulier

Les observateurs de football s'attendaient à voir Lacazette en Bleu pour ce premier rendez-vous de l'année car il vit une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. L'OL doit encore jouer - au minimum - dix matches jusqu'à la fin du mois de mai et son attaquant a d'avantage scoré que la saison dernière (23). Son record (32), obtenu lors de l'exercice 2014-2015, semble à portée de tir si son état de forme se confirme.

L'autre argument qui plaide en sa faveur, c'est la régularité. Sur ses 13 dernières sorties (de OL-Guingamp le 14 février à OL-Bordeaux le 3 mars dernier) il a signé 13 réalisations et délivré deux passes décisives, à chaque fois en tant que titulaire. Les deux autres numéro 9 ne peuvent se targuer d'une telle constance : Giroud n'a joué que 18 des 41 matches officiels de son équipe. Gameiro n'a marqué qu'une fois sur ses cinq dernières rencontres.

"Les trois autres ont de la complicité"

Dans la foulée de l'annonce de sa liste pour jouer le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne trois jours plus tard, Didier Deschamps a dû justifier ce choix. L'argument premier est la complicité qui unit les 3-G. Griezmann et Giroud évoluent ensemble sous le maillot bleu depuis plusieurs mois (et notamment l'Euro 2016), Griezmann et Gameiro forment le duo d'attaquants titulaires à l'Atlético de Madrid.



"Lacazette fait ce qu'il faut mais j'ai des choix à faire, il fait partie des joueurs qui auraient pu être là. Les trois autres sont déjà venus, ils sont performants et ont de la complicité. Alex marque toujours autant de buts, même peut-être encore plus, il est performant, ça fait partie des choix très difficiles. Il doit être déçu, bien évidemment, mais je ne peux que l'inciter à continuer ce qu'il fait, car rien ne l'empêche de revenir un jour", a concédé le sélectionneur français.