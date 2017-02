publié le 23/02/2017 à 23:25

José Mourinho, entraîneur de Manchester United et tombeur de Saint-Étienne en 16e de finale de Ligue Europa, admettait vouloir affronter l'Olympique Lyonnais au tour suivant. Son vœu sera peut-être exaucé puisque l'OL a étrillé les Néerlandais de l'AZ Alkmaar en 16e de finale retour de "C3" (7-1). Le score était déjà de 4-1 à la fin de la première période.



Bruno Génésio avait pourtant fait tourner son onze titulaire au coup d'envoi. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons et Emmanuel Mammana étaient par exemple sur le banc des remplaçants. Nabil Fekir, aligné à la pointe de l'attaque lyonnaise, en a profité pour prendre un bon bol de confiance. Dès la 4e minute, puis à la 27e et enfin à la 78e. Il a signé son premier triplé de la saison.

Houssem Aouar a profité du scénario favorable aux siens pour jouer ses premières minutes en professionnel et également inscrire son premier but (86e). Maxwelle Cornet (17e), Sergi Darder (34e) et Mouctar Diakhaby (89e) ont participé à cette victoire facile.

[Résumé Vidéo] Lyon fête sa qualification en beauté ! https://t.co/I4Fn6SrsHH #OLAZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 23 février 2017

Le suspense était déjà tout relatif avec la victoire des Français au match aller (4-1). Il a donc vite été anéanti. Cette victoire 7-1 est la plus large du club de Jean-Michel Aulas depuis celle, sur le même score, obtenue sur le terrain du Dinamo Zagrheb en Ligue des champions lors de la saison 2011-2012.

Les résultats des 16es de finale :

Fenerbahçe (TUR) - Krasnodar (RUS) 0-1 ; 1-1

Schalke (GER) - PAOK Salonique (GRE) 3-0 ; 1-1

Saint-Etienne (FRA) - Manchester United (ENG) 0-3 ; 0-1

Osmanlispor (TUR) - Olympiakos (GRE) 0-0 ; 0-3

Ajax Amsterdam (NED) - Legia Varsovie (POL) 0-0 ; 1-0

AS Rome (ITA) - Villarreal (ESP) 4-0 ; 0-1

Apoel Nicosie (CYP) - Athletic Bilbao (ESP) 2-3 ; 2-0

Zenit St-Pétersbourg (RUS) - Anderlecht 0-2 ; 3-1

Besiktas (TUR) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) 3-1 ; 2-1

Tottenham (ENG) - La Gantoise (BEL) 0-1 ; 2-2

Genk (BEL) - Astra Giurgiu (ROM) 2-2 ; 1-0

Copenhague (DEN) - Ludogorets (BUL) 2-1 ; 0-0

Sparta Prague (CZE) - Rostov (RUS) 0-4 ; 1-1

Fiorentina (ITA) - Mönchengladbach (GER) 1-0 ; 2-4

Shakhtar Donetsk (UKR) - Celta Vigo (ESP) 1-0 ; 0-2

Lyon (FRA) - AZ Alkmaar (NED) 4-1 ; 7-1