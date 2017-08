Le journal des sports : Nice battu par Naples (2-0)

publié le 17/08/2017 à 09:59

On leur promettait l'enfer, les Aiglons ont vécu un calvaire sur la pelouse de San Paulo, à Naples au pied du Vésuve. Dépassés techniquement, en manque d'agressivité, ils n'ont pas été à la hauteur de la compétition qui les opposait à Naples, à l'occasion du match aller de la Ligue des champions mercredi 16 août. À l'image de leur gardien Yoan Cardinale, auteur d'une nouvelle sortie hasardeuse. Les Niçois ont encaissé un but en début de match à la 13e minute, puis un penalty. Ils ont terminé la rencontre avec neuf joueurs, après les expulsions simultanées d'Alassane Pléa et de Vincent Koziello.



Après un nombre incalculable d'occasions, les Napolitains ont marqué ont marqué un second but à la 70e minute, grâce à un penalty. Les Aiglons devront donc remonter un écart de deux buts pour se qualifier lors du match retour, prévu mardi 22 août. Il faudra espérer la présence de Mario Balotelli et pourquoi pas celle de Wesley Sneijder, pour croire au miracle. Après cinq matchs toutes compétitions confondues, l'OGC Nice n'a toujours pas gagné cette saison.

À écouter également dans ce journal :

- Ligue Europe : le barrage aller a lieu ce jeudi 17 août. Marseille se déplacera en Slovénie à 20h45.

- Coupe d'Espagne : Le Real Madrid a remporté le titre face au Barça, mercredi 16 août (2-0). C'est le 7e trophée remporté par Zinedine Zidane, propulsé sur les bancs du Real depuis moins de deux ans.



- Le PSG a publié deux photos de Neymar sur les réseaux sociaux, suite au transfert du joueur brésilien au sein du club parisien pour la somme record de 222 millions d'euros.



- Blaise Matudi est arrivé en Italie mercredi 16 août, pour s'engager avec la Juventus. L'international de Paris quitte la France après 6 ans de loyaux services.



- Luis Fernandez revient au PSG pour s'occuper des jeunes joueurs et empêcher la fuite de jeunes talents.



- Barcelone espère toujours recruter le jeune Français Ousmane Dembélé et le Brésilien Felipe Coutinho de Liverpool. "Ils sont proches", selon le directeur sportif du club catalan.



- Meeting de Tignes : des épreuves d'athlétisme ont eu lieu mercredi 16 août dans la station de ski savoyarde. Deux compétitions étaient proposées : le saut en longueur et le triple saut.



- Coupe du monde féminine de rugby : les joueuses françaises rencontrent l'Irlande ce jeudi 17 août à Dublin. Les Bleues jouent pour une place en demi-finales.



- L'entraîneur de natation Romain Barnier a été suspendu six mois pour "infraction aux règles antidopage". Il a fait appel auprès du Conseil d'État.



- Tennis : le Japonais Kei Nishikori met un terme à sa saison à cause d'une blessure au poignet droit.